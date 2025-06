LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Van der Poel è maglia gialla virtuale

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, con Mathieu Van der Poel che guida la maglia gialla virtuale! A soli settanta chilometri dalla conclusione, la tensione cresce mentre i protagonisti si sfidano in un finale palpitante. Chi conquisterà la vetta? Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e scopri tutte le emozioni di questa entusiasmante tappa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:21 Remco Evenepoel guida la classifica generale con 4” sul tedesco Florian Lipowitz e nove sullo spagnolo Ivan Romeo. 15:18 Mancano settanta chilometri alla fine della corsa. 15:16 Sono in sette al comando:Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Romain Bardet (Team Picnic PostNL), Michael Leonard (INEOS Grenadiers), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Anthony Turgis (Team TotalEnergies), Alex Baudin (EF Education – EasyPost). 15:13 Aumenta leggermente il margine dei battistrada. Il gruppo insegue a 1’50”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel è maglia gialla virtuale

In questa notizia si parla di: diretta - poel - giro - delfinato

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca Jonathan Milan, attacca van der Poel - Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con un emozionante scatto di Jonathan Milan, che si stacca da Van der Poel e gli altri favoriti.

Che volata di Jake Stewart! La quinta tappa del Giro del Delfinato è sua Vai su Facebook

LIVE! Tappa mossa prima delle montagne, van der Poel e Milan ci possono riprovare; DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Seconda Tappa; LIVE! Van der Poel fa fuori Milan alla prima salita: la maglia gialla si stacca subito.

Giro del Delfinato LIVE! Tappa 6: Cinque GPM e arrivo in salita a Combloux, Pogacar sfida Evenepoel e Vingegaard? La diretta scritta Segnala eurosport.it: Comincia il gran finale della corsa e nella sesta tappa si arriva in salita in quel di Combloux.