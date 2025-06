LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tenta l’attacco Lipowitz

Benvenuti alla diretta del Giro del Delfinato 2025, un evento carico di adrenalina e emozioni! Oggi, i protagonisti si sfidano in una tappa che promette spettacolo, con attacchi spettacolari e strategie da vera battaglia. Restate con noi per seguire ogni istante di questa sfida epica, dove la vittoria si decide nel cuore delle montagne. Tentenna l’attacco di Lipowitz: chi dominerà oggi? Scopriamolo insieme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Lipowitz continua a salire con il suo ritmo. Vantaggio di circa 10 secondi sul gruppo per il tedesco. 16.00 In testa rimangono Alex Baudin e Michael Leonard. 15:58 Wellens tira il gruppetto dei big per riportare sotto Pogacar. 15:57 Il tedesco ha preso un piccolo margine di vantaggio. Si attende la reazione dei diretti rivali. 15:55 Si forma un gruppetto di sei. Attacca Lipowitz. 15:54 L’andatura elevata della Team Visma Lease a Bike lascia presagire la possibile azione di Vingegaard. 15:53 I francesi Anthony Turgis e Romain Bardet  si staccano dal gruppo di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tenta l’attacco Lipowitz

In questa notizia si parla di: lipowitz - diretta - giro - delfinato

Primo arrivo in salita di questo Giro 108 e c'è lo squillo di Ayuso! ? Ne parliamo con Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Wladimir Belli a Ciclismo 360. ti aspettiamo qui: https://tinyurl.com/5fcexcft Vai su Facebook

Giro del Delfinato 2025, la classifica big: Remco Evenepoel resta al comando nonostante una caduta; LIVE! Van der Poel fa fuori Milan alla prima salita: la maglia gialla si stacca subito; Ciclismo, Giro del Delfinato 2025: Saint Priest-Mâcon, dove vedere in diretta tv e streaming la 5ª tappa (12 Giugno).

Giro del Delfinato LIVE! Tappa 6: Cinque GPM e arrivo in salita a Combloux, Pogacar sfida Evenepoel e Vingegaard? La diretta scritta Come scrive eurosport.it: Comincia il gran finale della corsa e nella sesta tappa si arriva in salita in quel di Combloux.