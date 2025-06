LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sette in fuga Gruppo ad 1’20

Resta incollato con noi per seguire ogni emozione del Giro del Delfinato 2025! Attualmente, sette coraggiosi sono in fuga e il gruppo si avvicina. Mathieu Van der Poel guida la classifica virtuale, ma tutto può cambiare sulle prossime salite. Segui la nostra diretta per vivere ogni sorpasso, ogni attacco e l’ultimo sprint verso la vetta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:37 Mathieu Van der Poel è il leader virtuale della classifica generale con un margine di 1’03” sul norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility. 15:34 La prossima salita da affrontare è la  CĂ´te de Mont-Saxonnex, prima categoria di 5,5km all’ 8.6%. 15:31 Mancano 60 chilometri alla fine. 15:30 Il gruppo guadagna terreno. I sette al comando conservano 1’28” di margine. 15:27 Il francese Bruno Armirail della Decathlon AG2R La Mondiale Team è transitato primo sul GPM del  Col des Fleuries. 15:24 Il danese Jonas Vingegaard è staccato di sedici secondi dal leader, Tadej Pogacar insegue a 38”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga. Gruppo ad 1’20”

