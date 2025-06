LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in sette al comando Gruppo a 1’40

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, una tappa ricca di emozioni e colpi di scena! I sette fuggitivi al comando stanno dando spettacolo, con un vantaggio di 1’40” sul gruppo. Tra sorprese e strategie, ogni secondo conta: non perdere gli aggiornamenti live per vivere questo grande evento insieme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Il vantaggio dei sette al comando è di 1’40”. 14.58: Il polacco Kamil Gradek (Bahrain – Victorious) ha abbandonato la corsa. 14.55: A tirare il gruppo c’è la Visma Lease a Bike. 14.53: Attualmente Mathieu Van der Poel è il leader virtuale del Giro del Delfinato. 14.49: Il francese Bruno Armirail si è imposto nel GPM della Côte de Villy-le-Pelloux. 14.46: Il vantaggio dei sette fuggitivi è oltre i due minuti sul gruppo. 14.43: Andiamo a ricapitolare chi sono i fuggitivi: Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Romain Bardet (Team Picnic PostNL), Michael Leonard (INEOS Grenadiers), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Anthony Turgis (Team TotalEnergies), Alex Baudin (EF Education – EasyPost). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in sette al comando. Gruppo a 1’40”

