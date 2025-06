LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo maglia gialla insegue i due fuggitivi

Segui in tempo reale l'emozionante tappa del Giro del Delfinato 2025, dove il gruppo maglia gialla si impegna a recuperare i fuggitivi. Con la tensione alle stelle e i battiti accelerati, ogni secondo conta mentre i protagonisti sfidano pendenze e discesa. Resta sintonizzato per scoprire come si svilupperĂ questa corsa mozzafiato: chi conquisterĂ la vetta e indosserĂ la maglia gialla?

16.14 Prova ad accelerare Enric Mas (Movistar) in discesa. 16.11 Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) prende in testa la discesa. 16.08 Gruppo maglia gialla a circa 1 minuto di ritardo. 16.06 Scollinano i due battistrada, 40 chilometri alla conclusione. 16.06 Ripreso Lipowitz. 16.03 Rimangono 9 corridori nel gruppo maglia gialla. 16.01 Lipowitz continua a salire con il suo ritmo. Vantaggio di circa 10 secondi sul gruppo per il tedesco. 16.00 In testa rimangono Alex Baudin e Michael Leonard. 15:58 Wellens tira il gruppetto dei big per riportare sotto Pogacar.

