LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | fuochi d’artificio sull’arrivo in salita di Combloux

Benvenuti alla diretta live della sesta tappa del Giro del Delfinato 2025! Oggi, sulle strade francesi, assistiamo a un emozionante arrivo in salita a Combloux, con fuochi d’artificio e adrenalina alle stelle. Rimanete con noi per seguire ogni istante di questa sfida imperdibile e scoprire chi vestirà la maglia gialla al termine della giornata. La battaglia continua: non perdere nemmeno un attimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro del Delfinato 2025. La corsa a tappe francese, giunta alla sua 77esima edizione, è il test per eccellenza in vista delle fatiche del Tour de France e propone un parterre ricco di campioni. La tappa di ieri, vinta in volata da Jake Stewart (Israel Premier-Tech), non ha modificato la classifica generale, che vede sempre in testa Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Il belga è stato vittima negli ultimi metri di una caduta senza conseguenze e grazie alla neutralizzazione non ha perso terreno nella generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuochi d’artificio sull’arrivo in salita di Combloux

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - giro - delfinato

