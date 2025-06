LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | brusca rasoiata di Pogacar staccati Vingegaard ed Evenepoel

Il Giro del Delfinato 2025 entra nella sua fase più emozionante: una rasoiata di Pogacar scuote il gruppo, staccando nettamente Vingegaard ed Evenepoel. L’azione si fa incandescente, con sorprese e sorpassi che tengono gli appassionati col fiato sospeso. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’intensità della corsa non conosce pause e ogni secondo può cambiare le sorti della classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Più dietro il gruppo Evenepoel a 40”. 16.47 Vingegaard si trova a 20 secondi da Pogacar. 16.46 Il campione del mondo ha già raggiunto Alex Baudin. 16.45 Incredibile forma dello sloveno. Non si è neanche alzato sui pedali. 16.45 Non tiene il suo passo Vingegaard. 16.44 Attacca Pogacar!!! 16.43 Si stacca Evenepoel. 16.42 Forcing di Sivakov. 16.41 Baudin accelera in testa. 16.41 In testa gli uomini della UAE. 16.40 Inizia la Côte de la Domancy (2,4 km al 9,3% di pendenza media). 16.38 Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG) guida il gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: brusca rasoiata di Pogacar, staccati Vingegaard ed Evenepoel

