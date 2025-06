LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | assolo spaventoso di Pogacar distacchi importanti per Vingegaard ed Evenepoel

Il Giro del Delfinato 2025 ci regala ancora emozioni intense! Oggi, Tadej Pogacar ha incantato tutti con un assolo spaventoso, lasciando il segno nella sesta tappa. Con distacchi importanti per Vingegaard ed Evenepoel, la corsa si fa sempre più avvincente. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: il duello tra i migliori piloti è appena iniziato!

17.08 Si conclude con la prestazione fantastica di Tadej Pogacar la sesta tappa del Giro del Delfinato 2025. L'appuntamento è per domani con la settima e penultima frazione della corsa francese. La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.06 Questa invece la nuova classifica generale: 1?6 POGA?AR Tadej UAD 21:35:08 2?3 VINGEGAARD Jonas TVL 0:43 3?1 LIPOWITZ Florian RBH 0:54 4?3 EVENEPOEL Remco SOQ 1:22 5?3 JORGENSON Matteo TVL 1:41 6 – DUNBAR Eddie JAY 2:28 7?2 BARRÉ Louis IWA 2:39 8?2 SEIXAS Paul DAT 2:49 9?11 JOHANNESSEN Tobias Halland UXM 3:21 10?14 TULETT Ben TVL 3:26

