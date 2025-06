LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ancora due uomini in testa si attende la salita finale

Segui in tempo reale il Giro del Delfinato 2025: oggi, due uomini sono ancora in testa mentre si avvicina la salita finale. La tensione cresce, con Baudin e Leonard pronti a sfidarsi all’ultimo chilometro. Resta aggiornato sulla corsa, scopri chi salirà sul podio e chi potrà conquistare la vittoria decisiva. CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA e non perdere neanche un momento di questa emozionante tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Baudin accelera in testa. 16.41 In testa gli uomini della UAE. 16.40 Inizia la CĂ´te de la Domancy (2,4 km al 9,3% di pendenza media). 16.38 Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG) guida il gruppo maglia gialla. 16.35 Sempre in testa Alex Baudin (EF Education-EasyPost) e Michael Leonard (Ineos Grenadiers). 16.32 Tra circa 8 chilometri la strada inizierĂ a salire. 16.29 Passato lo sprint intermedio di La Grangeat. 16.26 Battistrada ora con 1’20” di vantaggio dal gruppo. 16.23 Gruppo maglia gialla ora composto da circa 25 c0rridori. 16.20 Rientra l’altro gruppo con i Bahrain Victorious davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ancora due uomini in testa, si attende la salita finale

