LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Verstappen svetta nella FP1 con Leclerc a muro Alle 23.00 la FP2

L’attesa per il GP di Canada 2025 si fa sempre più intensa, con Verstappen che domina le prime libere e Leclerc in difficoltà. La sfida tra i piloti promette scintille, mentre gli ultimi crono stanno stregando gli appassionati. Segui ogni istante della giornata, aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate per vivere al massimo questa spettacolare gara. Resta con noi e scopri chi prenderà il volo verso il podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono. Verstappen e Sainz sono già ai box. Russell gira in 1:17.712, Piastri in 1:20.047. 20.29 Piastri procede in 1:16.366, Norris in 1:15.897, Hamilton in 1:19.198. 20.28 Hamilton ha alzato il suo ritmo per colpa di un errore nella chicane conclusiva. Verstappen procede con un ottimo 1:16.012, Albon 1:17.700, Sainz 1:18.225 20.27 Verstappen vola in 1:15.888, Albon in 1:17.596, Sainz in 1:18.033, Hamilton rallenta in 1:19.938, Antonelli in 1:18.377 20.25 Norris non vuole fermarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Verstappen svetta nella FP1 con Leclerc a muro. Alle 23.00 la FP2

In questa notizia si parla di: verstappen - diretta - canada - svetta

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: comanda Verstappen, Ferrari indietro. Ora simulazioni di qualifica - Segui il GP dell'Emilia-Romagna 2025 in diretta! Verstappen guida la classifica, mentre le Ferrari arrancano.

La giornata inaugurale di prove libere del Gran Premio di Monaco si è conclusa sotto il segno di una Ferrari apparentemente dominante, guidata dall'idolo locale, Charles Leclerc, che ha svettato in cima alla classifica dei tempi. Il pilota monegasco, ormai avve Vai su Facebook

Analisi qualifica Miami: Ferrari in crisi, Verstappen svetta nel veloce; Verstappen vince a Montreal, ritiro per le Ferrari; F1, Alonso: la sua prima fila nel 2003, c'era papà Verstappen. E in Canada scatta con Max.

F1 diretta Gp Canada prove libere LIVE: Hamilton e Leclerc in pista a Montreal per zittire le polemiche Ferrari - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp del Canada, decima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Gilles Villeneuve di Montreal ... Lo riporta sport.virgilio.it

GP Canada 2025, FP1: tutto pronto a Montreal, si parte alle 19.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Canada F1, LIVE dalle 19. Come scrive formulapassion.it

F1 Gp Canada: le prove libere in diretta. Leclerc e Hamilton cercano progressi dalla Ferrari, McLaren con gli sviluppi - Max deve stare attento: alla prossima infrazione può saltare una gara ... Lo riporta corriere.it