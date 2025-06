LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | tra poco la FP2 Leclerc salta la sessione

Appassionati di Formula 1, preparatevi a vivere in tempo reale l’adrenalina del GP del Canada 2025! Tra aggiornamenti immediati, incidenti e strategie, il weekend promette emozioni forti. La sessione FP2 è appena iniziata, ma Leclerc ha già saltato la sua parte, sconvolgendo i piani della Scuderia Ferrari. Clicca qui per non perderti neanche un secondo di questa gara ricca di sorprese e colpi di scena!

22.47 Per chi se lo fosse perso, ecco l'incidente di Leclerc. Full footage of Charles Leclerc's crash in FP1! #F1 #Formula1 #CanadianGP pic.twitter.comzNLUIjIPDK — Extreme Cars (@extremecars) June 13, 2025 22.45 La Rossa si affiderà dunque a Lewis Hamilton, quinto nella FP1. 22.44 QUI potete trovare alcuni dettagli in più circa il forfait di Charles Leclerc. 22.41 ATTENZIONE, arriva una news importantissima da casa Ferrari. Charles Leclerc non prenderà parte alla FP2 a causa dei danni alla monoposto rimediati durante la FP1. Due to the damage to his car sustained in the crash in FP1, Charles Leclerc will not take part in FP2, as the survival cell on his SF-25 needs to be replaced.