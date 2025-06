LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | tra poco la FP2 Ferrari a caccia di risposte McLaren osservata speciale

Sei pronto a vivere in diretta le emozioni del GP del Canada 2025? Tra poco andrà in scena la FP2, con la Ferrari alla ricerca di risposte e la McLaren sotto osservazione speciale. Restate con noi: clicca qui per aggiornamenti continui e vivi l’adrenalina delle qualifiche!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28 Il più veloce della FP1 è stato Max Verstappen, seguito a sorpresa dalle Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz. Questa la classifica. FP1 CLASSIFICATION Strong start from both @WilliamsRacing drivers #F1 #CanadianGP pic.twitter.comrPxIxpBqCl — Formula 1 (@F1) June 13, 2025 22.25 Siamo reduci da una prima sessione di prove oltremodo sui generis. Charles Leclerc, dopo un inizio molto interessante, è finito a muro. Mentre le McLaren sono apparse indietro. 22.20 BEN RITROVATI, AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente 40 minuti all’inizio della FP2 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: tra poco la FP2. Ferrari a caccia di risposte, McLaren osservata speciale

