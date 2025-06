LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | scatta la FP1 Leclerc e Hamilton vogliono iniziare con il piede giusto

Preparati a vivere ogni emozione del GP Canada 2025 in diretta! La FP1 è partita e le stelle della Formula 1 si sfidano per partire col piede giusto. Verstappen domina con record impressionanti, mentre Leclerc e Hamilton puntano a risalire in classifica. Resta aggiornato e non perdere neanche un istante di questa corsa mozzafiato: clicca qui per seguire la diretta live e scoprire tutti i dettagli di questa emozionante mattinata di qualifiche!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Verstappen fa segnare il record in ogni settore e vola in 1:14.478 con 670 millesimi su Albon e 717 su Tsunoda. Leclerc si rilancia proprio ora. 19.39 Albon si porta in vetta in 1:15.148 con 271 millesimi su Hadjar e 700 su Leclerc. 19.38 Charles Leclerc si porta al comando in 1:15.848 ma Hadjar lo scalza subito con il tempo di 1:15.419 e 429 millesimi di vantaggio. Verstappen terzo a 648. 19.37 Sono entrate in azione anche le due Mercedes, entrambe con soft, mentre Alonso è ancora ai box. 19.36 Verstappen si porta subito in vetta in 1:16.067 con quasi un secondo su Hamilton, poi Tsunoda, Albon e Hadjar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Leclerc e Hamilton vogliono iniziare con il piede giusto

