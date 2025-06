LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Russell svetta nella prime battute di FP2 buoni segnali da Hamilton

L'emozione del GP Canada 2025 si fa sempre più intensa: Russell brilla nelle prime battute di FP2, mentre Hamilton mostra segnali promettenti. Con i piloti che rientrano ai box e le sorprese in pista, la corsa è ancora aperta. La Williams conferma la sua competitività, ma attenzione alle difficoltà della McLaren. La sfida è appena iniziata: scopri tutti gli aggiornamenti live e vivi l'adrenalina di questo emozionante weekend di Formula 1.

-40 minuti: adesso molti piloti sono rientrati ai box. La Williams sta confermando la competitività nel circuito canadese, mentre la McLaren sembra avere problemi. Ma guai a pensare che siano fuori dai giochi. -41 minuti: ecco l'errore di Lance Stroll Here's what happened to Lance #F1 #CanadianGP pic.twitter.comu9Tro9VuS9 — Formula 1 (@F1) June 13, 2025 -42 minuti: continua il momento interlocutorio per le McLaren, a caccia del giusto balance. -43 minuti: George Russell si è migliorato nel frattempo: 1:12.602 per lui. -44 minuti: ancora lontano, almeno per adesso, Andrea Kimi Antonelli, dodicesimo.

