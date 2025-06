LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Russell avanti dopo quaranta minuti di FP2 la McLaren si sveglia

Benvenuti alla nostra diretta live del GP di Canada 2025! Dopo quaranta minuti di FP2, Russell si distingue in testa, ma la McLaren sembra aver sorpreso tutti con un’ottima ripresa. Cosa ci riserveranno gli ultimi minuti? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite come si evolverà questa emozionante sessione di prove libere. La suspense è alle stelle — clicca qui per non perdere nessun dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 minuti: la McLaren potrebbe avere giocato d’astuzia nascondendo le carte fino a questo momento. Dagli ultimi giri la macchina sembra godere di ottima salute. Piastri ha appena firmato il sesto tempo con +0.439. Valori non chiari in questo momento, ogni scenario è aperto. Magari fosse sempre così. -22 minuti: quarto piazzamento per Albon con +0.322. -23 minuti: nel frattempo si è lanciata la Williams di Alexander Albon. -24 minuti: Lewis Hamilton al momento è ai box. -25 minuti: dritto per Fernando Alonso, Oscar Piastri sfiora il muro. Momenti delicati in questa fase di FP2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Russell avanti dopo quaranta minuti di FP2, la McLaren si sveglia

