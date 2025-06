LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Leclerc miglior tempo ma a muro! Errore del monegasco nella FP1

Il GP del Canada 2025 di Formula 1 è già ricco di emozioni: Leclerc aveva mostrato il miglior tempo, ma un errore al muro ha interrotto bruscamente la sua sessione in FP1. Tra detriti e riparazioni, i minuti preziosi sono sfuggiti, lasciando gli appassionati incollati alla tensione. Riuscirà il monegasco a recuperare nel resto del weekend? Clicca qui per aggiornamenti live e non perderti nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 La vettura è già stata portata via. Detriti in fase di pulizia. Tra poco si dovrebbe tornare in azione nella FP1 19.49 Leclerc sta lasciando a piedi il luogo dell’incidente. Davvero un errore pesante che fa chiudere qui la FP1 al ferrarista. Minuti pesanti bruciati. 19.48 Il pilota della Ferrari ha commesso davvero un grave errore. In entrata della chicane, infatti, ha colpito il muro interno e ha sbattuto danneggiando la sua SF25 Leclerc ran onto the grass at Turn 3 and clipped the barriers #F1 #CanadianGP pic.twitter.comDi9PybOV2r — Formula 1 (@F1) June 13, 2025 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Leclerc miglior tempo ma a muro! Errore del monegasco nella FP1

In questa notizia si parla di: errore - diretta - leclerc - canada

