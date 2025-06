LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | la Ferrari cerca risposte Prove libere in serata

Benvenuti alla nostra diretta live del GP del Canada 2025, un weekend cruciale per la Ferrari e tutto il Circus. Oggi, tra prove libere in serata e aggiornamenti continui, scopriremo le strategie e le emozioni che si svelano sul circuito di Montreal. Restate con noi per non perdere nessuna novità e vivere insieme l’emozione di questa affascinante tappa del Mondiale di Formula 1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e come seguire in tv la giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Canada, appuntamento numero dieci del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, ci attende un fine settimana di grande importanza per l’intera stagione, su una di quelle piste nelle quali lo spettacolo non manca mai e, sostanzialmente, succede sempre qualcosa di emozionante. Come si svilupperà la giornata? Il primo impegno del venerdì sull’Isola di Notre Dame sarà alle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte. Prove libere in serata

La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 15 giugno alle ore 20 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio del Canada. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: Vai su Facebook

Orari TV GP Canada 2025: diretta su Sky, differita su TV8; GP Canada 2023: quando e dove vederlo in tv; GP Canada: trionfo di Max Verstappen nel caos, Ferrari fuori in un weekend da dimenticare.

F1, Gran Premio del Canada 2025: orari e dove vederlo in diretta e streaming Secondo msn.com: Decima tappa del Mondiale di Formula 1, ecco gli orari e i canali dove seguire il Gran Premio del Canada in diretta e in streaming.