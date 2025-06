LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | grande equilibrio sul passo gara nella FP2 buoni segnali da Antonelli

Segui in tempo reale il G.P. del Canada 2025 di F1, tra emozioni e sorprese sul passo gara, con aggiornamenti costanti e segnali promettenti da Antonelli. La battaglia è aperta, e ogni minuto potrebbe cambiare le carte in tavola. Resta sintonizzato per non perdere nemmeno un colpo, perché in questa gara tutto può succedere fino all'ultimo rettilineo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BANDIERA A SCACCHI! -2 minuti: qualche difficoltà adesso per Hamilton che passa in diciassette e tre. Problemi di graining per lui. -3 minuti: andamento un po’ roller coaster per Lewis Hamilton, che non ha la continuità di altri. Verstappen al momento è il più veloce. Sarà lui il favorito? Può succedere di tutto. -4 minuti: piccolo momento di sospensione per rimanere sbalorditi ancora una volta della grande bellezza del circuito di Montrèal No margin for error #F1 #CanadianGP pic.twitter.com8ck1K28ox4 — Formula 1 (@F1) June 13, 2025 -5 minuti: sedici e cinque per Antonelli, Hamilton a sedici e sette. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: grande equilibrio sul passo gara nella FP2, buoni segnali da Antonelli

