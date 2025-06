LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | erroraccio di Leclerc Ferrari danneggiata Russell comanda

Benvenuti alla nostra appassionante copertura live del GP di Canada 2025 di F1! Tra emozionanti sorpassi, errori clamorosi e strategie audaci, il circuito di Montreal si anima sotto i riflettori. Con Leclerc e Ferrari alle prese con un imprevisto, Russell che guida la corsa e Hamilton pronto a inserirsi tra i protagonisti, ogni secondo è fondamentale. Clicca qui per aggiornare in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa emozionante gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07 Hamilton si mette al quarto posto a 427 millesimi, mentre ora è Norris a prepararsi per il giro veloce. 20.06 Max Verstappen chiude il suo giro con soft nuove con il tempo di 1:13.193 e sale in vetta con 82 millesimi su Sainz e 342 su Russell. 20.05 Max Verstappen si rilancia con gomme soft nuove. Subito record nel T1. 20.04 Per il momento Kimi Antonelli è 16° a 1.335, ma ora sta effettuando un buon giro. 20.02 1’13?535 il tempo fatto segnare da Russell con gomme soft. Verstappen segue a 0.328, Leclerc a 0.350. 20.00 Russell prende la vetta davanti a Verstappen e Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: erroraccio di Leclerc, Ferrari danneggiata. Russell comanda

