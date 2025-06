LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | comincia la FP2 Non c’è Charles Leclerc

Se sei un appassionato di Formula 1, non perdere nemmeno un istante del GP Canada 2025! Dalla FP2 alle emozioni in tempo reale, ti portiamo tutte le immagini e gli aggiornamenti più caldi, tra incidenti e sorpassi mozzafiato. Resta sintonizzato per vivere ogni minuto di questa emozionante corsa, perché l’azione è solo all’inizio. Clicca qui per aggiornare la diretta live e non perdere nemmeno un dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -51 minuti: ecco le prime immagini della vettura di Lance Stroll subito dopo l’impatto Lance Stroll has had a moment somewhere #F1 #CanadianGP pic.twitter.comeMhpHtDGiA — Formula 1 (@F1) June 13, 2025 -52 minuti: errore di valutazione per Stroll che tocca il muro e spacca la sospensione malgrado un urto che non sembrava particolarmente forte. La macchina è già fuori dalla pista. -53 minuti: attenzione, bandiera gialla. Incidente per Lance Stroll, dinamica simile a quella di Leclerc, almeno di primo acchito. Secondo pilota a muro. -53 minuti: arrivano i primi tempi: Tsunoda si piazza davanti a tutti girando in 1:15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: comincia la FP2. Non c’è Charles Leclerc

In questa notizia si parla di: diretta - canada - comincia - charles

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte - Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Canada 2025, il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1! Sulle strade di Montreal, tra emozioni e sorprese, la McLaren si presenta come favorita, mentre la Ferrari cerca risposte importanti.

“Tra me e Fred non ci sono filtri, ma quando sei un pilota Ferrari la gente ha molto spesso paura di dirti le cose come stanno. E se commetto un errore, sono in pochissimi a dirmi: ‘Charles, hai fatto un grosso errore lì’. Fred è uno di quei pochi e lo ritengo fonda Vai su Facebook

DIRETTA F1, GP Canada 2025: LIVE prove libere 1; F1, gli orari TV8 e Sky del GP Canada: dove vederlo in diretta TV e in differita; F1 2025, il calendario e gli orari tv: dove vedere tutte le gare in diretta (Sky e TV8).

DIRETTA F1 | GP Canada 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Montreal per la diretta del secondo turno di prove libere del Gran Premio del Canada. Riporta msn.com

GP Canada 2025, FP2: la seconda sessione scatta alle 23.00, Leclerc a rischio forfait – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 2 del GP Canada F1, LIVE dalle 22. Secondo formulapassion.it

LIVE F1 GP Canada, prove libere 1 in diretta: Leclerc a muro con la Ferrari - La diretta delle prove libere del GP Canada della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it scrive