L' italiano Alberto Colombo nominato Managing Director delle European Leagues

Da anni nell'associazione delle Leghe europee, tra le quali la Serie A, prima era vice segretario generale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'italiano Alberto Colombo nominato Managing Director delle European Leagues

In questa notizia si parla di: italiano - alberto - colombo - nominato

Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da mesi senza accuse - Alberto Trentini è un cooperante italiano detenuto in Venezuela da sei mesi, senza accuse formali. Recentemente, ha potuto contattare la sua famiglia per rassicurarla sulla sua situazione.

Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Montani, rieletto Presidente generale del #ClubAlpinoItaliano, e a Laura Colombo, confermata per un nuovo mandato tra i Vicepresidenti! Questi i verdetti a chiusura dell'Assemblea generale dei Delegati del CAI t Vai su Facebook

L'italiano Alberto Colombo nominato Managing Director delle European Leagues; Pinko, nominato il nuovo cda: presidente Pietro Negra e ad Laura Manelli; Areas Italia (MyChef), Alberto Colombo nuovo direttore commerciale.

L'italiano Alberto Colombo nominato Managing Director delle European Leagues - L'italiano Alberto Colombo è stato nominato Managing Director e General Secretary dell'European Leagues in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi oggi a Parigi. Da gazzetta.it