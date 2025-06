L' istituto di credito conferma il processo di riorganizzazione | la storica filiale chiuderà

L'istituto di credito conferma il processo di riorganizzazione, segnando un cambiamento importante per la comunità locale. La storica filiale di Carpinello, infatti, chiuderà le sue porte il 23 ottobre, come comunicato dall’ufficio Reclami e qualità di Intesa Sanpaolo. Una decisione che, seppur difficile, riflette le nuove strategie aziendali. Comprendiamo pienamente le preoccupazioni dei cittadini e ci impegniamo a garantire un supporto adeguato durante questa fase di transizione.

Non ci sono margini. Il 23 ottobre sarà l'ultimo giorno d'attività della filiale Intesa Sanpaolo di Carpinello. Lo conferma l'ufficio Reclami e qualità dell'istituto di credito attraverso una lettera a Marino Mambelli, coordinatore del Comitato del quartiere 5 di Forlì. "Comprendiamo pienamente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'istituto di credito conferma il processo di riorganizzazione: la storica filiale chiuderà

In questa notizia si parla di: istituto - credito - conferma - filiale

Fa da garante per un mutuo al figlio, l'istituto di credito chiede indietro 200mila euro all'anziana - Il Tribunale di Ancona ha revocato un decreto ingiuntivo di quasi 200mila euro emesso nei confronti di un’anziana, che aveva fatto da garante per il mutuo del figlio.

L'istituto di credito conferma il processo di riorganizzazione: la storica filiale chiuderà; Mille nuovi clienti, 250 milioni di patrimonio netto e una rete di filiali: 2024 in crescita per RomagnaBanca; Casse veloci, prelievi smart e un chiosco multimediale: inaugurata la nuova filiale Unicredit di via Roma.

La Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha inaugurato la sua prima filiale a Genova Scrive cuneodice.it: giovedì 8 giugno la Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha ufficialmente inaugurato a Genova la sua quinta filiale in terra di ...