L' istituto Agrario apre le porte dei suoi poderi | in centinaia per riempire cesti e cestini di ciliegie E c' è chi è arrivato da Roma

L’istituto agrario apre le porte dei suoi poderi per un evento unico: la raccolta libera di ciliegie che ha conquistato i cesenati e attirato anche visitatori da Roma. In soli due giorni, oltre 1.791 persone hanno partecipato, riempiendo cesti e cestini di dolci frutti rossi. Un’occasione speciale per vivere a contatto con la natura e riscoprire il piacere della raccolta. E il weekend promette ancora più emozioni, non mancate!

L'istituto Agrario apre le porte dei suoi poderi e i cesenati non si lasciano scappare l'occasione. La raccolta libera di ciliegie (prevista fino a sabato 14 giugno dalle 8 alle 12) è andata oltre ogni rosea aspettativa. In due giorni si sono presentati in via Romea 1791 oltre un centinaio di.

Raccolta delle ciliegie aperta a tutti oggi nei poderi dell'istituto agrario

