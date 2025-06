L’Isola dei Famosi bufera social sul profilo di Chiara | Strumentalizzate il suo passato per i voti

L'Isola dei Famosi si scuote sotto una bufera social: Chiara Balistreri, protagonista dell’attuale edizione, è al centro di polemiche per aver utilizzato il suo passato drammatico come leva per ottenere voti. Le storie pubblicate dal suo staff hanno scatenato un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori, che accusano di strumentalizzazione. La questione rimane calda e suscita riflessioni sul confine tra privacy e strategia nella tv trash.

Le frasi pubblicate dopo la nomination hanno fatto infuriare il web: si parla di uso improprio del drammatico passato della concorrente per ottenere sostegno. Lo staff replica, ma la bufera non si placa. È polemica attorno a Chiara Balistreri, concorrente dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi, dopo alcune storie pubblicate dal suo staff ufficiale su Instagram. I fatti risalgono a mercoledì scorso, subito dopo la messa in onda del sesto appuntamento del reality condotto da Veronica Gentili. Al termine della puntata, i naufraghi sono stati chiamati a fare un nome da mandare al televoto. I più nominati sono risultati essere Mirko Frezza e Chiara Balistreri, mentre Teresanna Pugliese è finita al televoto per scelta del leader della settimana, Omar Fantini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’Isola dei Famosi, bufera social sul profilo di Chiara: "Strumentalizzate il suo passato per i voti"

