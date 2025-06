Lirica | Giuli nomina rettore Ateneo Vanvitelli componente nuovo CdI S Carlo di Napoli

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha scelto Gianfranco Nicoletti come rettore dell’Ateneo Vanvitelli, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale napoletano. Inoltre, Nicoletti entra a far parte del nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, rafforzando il legame tra istituzioni accademiche e realtà artistiche. Questa nomina segna un passo importante verso un più stretto dialogo tra università e cultura a Napoli, aprendo nuove prospettive per il futuro.

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato il rettore dell’Ateneo Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti, componente del nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli. La designazione è stata comunicata ufficialmente al presidente della Fondazione, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Con queste nomine, il Ministero della Cultura completa la propria rappresentanza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lirica: Giuli nomina rettore Ateneo Vanvitelli componente nuovo CdI S. Carlo di Napoli

Il ministro Giuli in visita alla Fondazione Ettore Majorana di Erice, interverrà anche il rettore dell'ateneo di Palermo - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli farà tappa alla storica Fondazione Ettore Majorana di Erice, un crocevia di eccellenze scientifiche e culturali.

#UNICAMPANIA | Il rettore della Vanvitelli Gianfranco Nicoletti nominato dal ministro Schillaci nuovo componente del Consiglio superiore di Sanità Il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) è un organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministro della Salute. F Vai su Facebook

Lirica: Giuli nomina rettore Ateneo Vanvitelli componente nuovo CdI S. Carlo di Napoli - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato il rettore dell’Ateneo Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti, componente del nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San ... msn.com scrive

Università, rettore ateneo Vanvitelli eletto nel cda di Cineca - E' stato rinnovato il cda di Cineca nei suoi tre membri che lo compongono. Lo riporta notizie.tiscali.it

Caserta, Università Vanvitelli: "Ateneo estraneo a condotte illecite, massima collaborazione con autorità" - "Il Rettore dell’Università Vanvitelli, professor Gianfranco Nicoletti, in relazione ai fatti contestati ad alcuni membri dell’Ateneo da parte della Procura di Santa Maria Capua ... Come scrive msn.com