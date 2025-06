L' Iran spaventa le Borse vola il petrolio

In fumo 185 miliardi in Europa. A Piazza Affari in luce gli energetici con Eni, A2A e Italgas. Nuovo scatto di Class. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Iran spaventa le Borse, vola il petrolio

In questa notizia si parla di: iran - spaventa - borse - vola

L'Iran spaventa le Borse, vola il petrolio; La Juventus vola, con il tandem Comolli-Chiellini più chiaro il futuro della dirigenza; Bialetti passa alla cinese Nuo, presto il delisting.

L'Iran spaventa le Borse, vola il petrolio - A Piazza Affari in luce gli energetici con Eni, A2A e Italgas. Scrive ilgiornale.it

Borsa: attacchi Israele-Iran spaventano l'Europa, Milano -1,4% - Gli attacchi di Israele contro l'Iran spaventano i mercati e provocano un balzo di oro, petrolio e gas. Segnala msn.com

Borse europee in rosso dopo attacco Israele all’Iran, vola il petrolio - Borse europee in rosso nel'ultima seduta di contrattazioni in scia all'escalation delle tensioni in Medioriente dopo l'attacco miliare condotto da Israele nei confronti dell'Iran ... Lo riporta msn.com