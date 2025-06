L' Iran risponde a Rising Lion con True Promise 3 | pioggia di missili su Israele | Almeno 7 siti di impatto feriti a Tel Aviv | Netanyahu agli iraniani | Opponetevi al regime

La tensione tra Iran e Israele si intensifica: dopo l'attacco israeliano ai siti nucleari iraniani, Teheran risponde con una pioggia di missili su Tel Aviv, ferendo almeno sette persone. Mentre Netanyahu invita l'Iran a opporsi al regime, le accuse e smentite si intrecciano, alimentando un clima di crisi. In questo scenario incandescente, cosa riserverĂ il futuro? La pace sembra piĂą lontana che mai.

Teheran: "Abbattuti due jet, catturata una pilota", ma l'Idf smentisce. La rappresaglia di Teheran è arrivata dopo l'attacco israeliano sui siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Iran risponde a "Rising Lion" con "True Promise 3": pioggia di missili su Israele | Almeno 7 siti di impatto, feriti a Tel Aviv | Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime"

Cnn: Israele pronto a colpire siti Iran - Secondo fonti dell'intelligence americana, Israele sarebbe pronto a colpire le centrali nucleari iraniane, con raid imminenti.

Da stanotte Israele sta lanciando un vasto attacco contro l'Iran, con l'obiettivo dichiarato di distruggere il programma nucleare iraniano. L'operazione israeliana è stata chiamata “Rising Lion”, e sta colpendo siti nucleari, missilistici e militari in diverse aree dell'Ir Vai su Facebook

Israele attacca Iran, operazione Rising lion in diretta. Teheran: “Non è un’operazione, siamo in guerra”. Trump: “Raid eccellente”; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari; Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran: Siamo solo all'inizio | E poi lancia l'allerta rossa: Tutti nei rifugi | Teheran: Pronti a stare in guerra per anni.

L'Iran risponde a "Rising Lion" con "True Promise 3": pioggia di missili su Israele | Almeno 7 siti di impatto a Tel Aviv, feriti lievi - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 616. Scrive msn.com

Operazione Rising Lion: Israele scatena il suo arsenale hi-tech contro l’Iran - Con l’Operazione Leone Nascente colpiti oltre 100 siti sensibili, tra cui strutture nucleari e basi militari. Lo riporta msn.com

Operazione Rising Lion: quali obiettivi e persone sono stati colpiti da Israele in Iran - Israele ha colpito l'Iran nella notte tra giovedì e venerdì, attaccando siti strategici, alti dirigenti e scienziati nucleari. Scrive msn.com