L' Iran risponde a Rising Lion con True Promise 3 | pioggia di missili su Israele | Almeno 7 siti di impatto a Tel Aviv feriti lievi | Teheran | Abbattuti due jet catturata una pilota ma l' Idf smentisce

La tensione tra Iran e Israele si intensifica in un clima di crescente incertezza internazionale. Dopo la risposta iraniana a Rising Lion con una pioggia di missili, la regione si trova sull'orlo di un conflitto più ampio. Con scontri, catture e dichiarazioni di leader mondiali, il futuro rimane avvolto da una nuvola di complessità e preoccupazione. La domanda ora è: quanto durerà questa escalation e quale sarà il suo impatto globale?

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver centrato finora più di 200 obiettivi in tutto l'Iran: "Siamo all'inizio". Trump: "Attacco dell'Idf eccellente". Starmer, Merz e Macron chiedono di fermare l'escalation. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Iran risponde a "Rising Lion" con "True Promise 3": pioggia di missili su Israele | Almeno 7 siti di impatto a Tel Aviv, feriti lievi | Teheran: "Abbattuti due jet, catturata una pilota", ma l'Idf smentisce

