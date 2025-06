L' Iran risponde a Rising Lion con True Promise 3 | pioggia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv | Almeno 7 siti di impatto feriti lievi | Teheran | Abbattuti due jet catturata una pilota

In un clima di tensione crescente, l'Iran risponde a Rising Lion con una pioggia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv, causando almeno 7 siti colpiti e feriti lievi. L’IDF afferma di aver distrutto oltre 200 obiettivi in Iran: "Siamo all'inizio". Trump elogia l’attacco israeliano, mentre leader internazionali come Starmer, Merz e Macron chiedono di fermare l’escalation, evidenziando la delicata partita geopolitica in corso.

L'Idf ha dichiarato di aver centrato finora piĂą di 200 obiettivi in tutto l'Iran: "Siamo all'inizio". Trump: "Attacco israeliano eccellente". Starmer, Merz e Macron chiedono di fermare l'escalation. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Iran risponde a "Rising Lion" con "True Promise 3": pioggia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv | Almeno 7 siti di impatto, feriti lievi | Teheran: "Abbattuti due jet, catturata una pilota"

In questa notizia si parla di: iran - risponde - rising - lion

Israele attacca l'Iran, colpiti siti militari e nucleari. Teheran risponde con i droni - L'Italia guarda con attenzione alle tensioni crescenti tra Israele e Iran, un conflitto che potrebbe avere ripercussioni in tutta la regione e oltre.

Idf: "L'Iran sta attaccando Israele" | La risposta di Teheran dopo l'operazione Rising Lion lanciata da Tel Aviv #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #13giugno #iran Vai su X

Da stanotte Israele sta lanciando un vasto attacco contro l'Iran, con l'obiettivo dichiarato di distruggere il programma nucleare iraniano. L'operazione israeliana è stata chiamata “Rising Lion”, e sta colpendo siti nucleari, missilistici e militari in diverse aree dell'Ir Vai su Facebook

Israele attacca Iran, operazione Rising lion in diretta. Teheran: “Non è un’operazione, siamo in guerra”. Trump: “Raid eccellente”; Israele attacca l’Iran. Uccisi i vertici di esercito e Pasdaran. Teheran: «Li puniremo»; Rising Lion, l'Iran minaccia: «Israele ha commesso un crimine atroce, ora una severa punizione.

Operazione Rising Lion: Israele scatena il suo arsenale hi-tech contro l’Iran - Con l’Operazione Leone Nascente colpiti oltre 100 siti sensibili, tra cui strutture nucleari e basi militari. Secondo msn.com

Operazione Rising Lion, i (rari) video del Mossad: agenti dei servizi israeliani in azione in Iran - Il Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana che si occupa di operazioni all'estero, ha pubblicato alcuni video che mostrano i suoi agenti in azione sul suolo iraniano, nell'ambito dell'Operazione ... Segnala repubblica.it

Israele attacca l'Iran con l'operazione "Rising Lion": centrali nucleari nel mirino, i sabotaggi, gli scienziati uccisi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com