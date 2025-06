L’Iran risponde a Israele | lanciati almeno 100 missili esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: dopo l’attacco subito, l’Iran risponde con un lancio di almeno 100 missili, provocando esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Sirene d’allarme e scenario di guerra che si intensifica, mentre la popolazione si rifugia nei rifugi. La situazione si aggrava in un clima di crescente insicurezza e incertezza, mettendo in discussione la stabilità della regione. E ora, cosa riserverà il futuro?

A meno di 24 ore dall’attacco subito, l’Iran ha risposto lanciando «almeno» un centinaio di missili verso Israele. Nella serata del 13 giugno le sirene d’allarme hanno cominciato a suonare a Tel Aviv e in numerose aree del Paese. Poi le esplosioni, avvertite anche a Gerusalemme. L’Idf ha avvisato la popolazione di restare nei rifugi, spiegando che il sistema di difesa sta operando e parlando di «decine di missili balistici». Circa 100 secondo il Times of Israel. Negli stessi minuti, alcune esplosioni sono state avvertite nel centro di Tel Aviv, dove si è levata una gigantesca colonna di fumo secondo quanto scrive Ynet. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Iran risponde a Israele: lanciati «almeno 100 missili», esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

