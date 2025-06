L' Iran lancia centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv dopo il colpo israeliano sui siti nucleari Boati e fiamme oltre 20 feriti Netanyahu agli iraniani | Ribellatevi contro il regime malvagio

In un escalation di tensione senza precedenti, l'Iran risponde con un'ondata di missili su Gerusalemme e Tel Aviv, dopo l'attacco israeliano ai siti nucleari. Tra boati e fiamme, il bilancio si fa pesante e il clima si fa sempre più incandescente. I cittadini sono chiamati a riflettere su un conflitto che rischia di coinvolgere l'intera regione: il futuro dell'area è appeso a un filo sottile, mentre le ostilità continuano a intensificarsi.

L'attacco israeliano in diverse ondate, il bilancio provvisorio è di almeno 78 morti e 329 feriti. In serata il contrattacco iraniano.

