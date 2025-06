L’Iran il Paese più solo al mondo

L'Iran, un paese unico nel suo genere, si trova ora in una posizione di isolamento sorprendente. Nonostante le tensioni e i conflitti che coinvolgono i palestinesi, il suo sostegno internazionale si è drasticamente ridotto, lasciandolo solo di fronte alle azioni militari israeliane. Un quadro complesso e difficile da decifrare: come ha potuto un attore così strategico perdere così rapidamente il suo peso diplomatico? Proviamo a indagare più a fondo.

Fa piuttosto impressione notare che, nonostante i progetti di pulizia etnica ai danni dei palestinesi abbiano fatto precipitare la simpatia per Israele e la stima per chi lo governa, l'Iran è rimasto completamente solo all'arrivo dei bombardamenti dello Stato ebraico. Proviamo a fare il conto. Silenzio assoluto da parte della Russia, che nel 2015 aveva mediato l'accordo sul nucleare stretto da Barack Obama con gli ayatollah e in tutti questi anni ha mantenuto una collaborazione militare ed economica di assoluto rilievo. Il 17 gennaio del 2025, poi, Vladimir Putin e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato un Accordo di partenariato strategico in 47 articoli (ma senza obbligo di sostegno militare reciproco) che avrebbe dovuto rendere ancor più vincolante la relazione tra i due Paesi.