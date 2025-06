L’Iran ha la bomba atomica? Cosa sappiamo tra minacce e verità

L’Iran possiede davvero armamenti nucleari o si tratta di una minaccia esagerata? Le ultime ore hanno visto un'escalation di tensione con l’operazione Rising Lion, che ha colpito siti strategici in Iran. La comunità internazionale si chiede: quali sono le reali capacità nucleari di Teheran e quali potrebbero essere le conseguenze di questa crisi? La risposta non è semplice, ma il mondo guarda con apprensione a questi sviluppi potenzialmente decisivi per la pace globale.

Sono ore particolarmente drammatiche queste. L'operazione Rising Lion lanciata da Israele contro l'Iran ha portato al bombardamento di alcuni siti nucleari del paese e alla morte di figure strategiche come Hossein Salami, comandante della IRGC, Mohammad?Bagheri, capo di stato maggiore e due ricercatori nucleari di rilievo. Tutto questo perché, secondo Israele, l'Iran rappresenta una minaccia enorme. La domanda è d'obbligo: l'Iran possiede un'arma nucleare? In realtà l'Iran non possiede un arma nucleare, ma ha 121 chili di uranio arricchito al 60% che possono portare in breve tempo alla costruzione della bomba.

