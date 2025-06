Liorni | Siamo divertenti sparring partner nel format Chi può batterci

Marco Liorni si trasforma da conduttore a concorrente nel divertente format ‘Chi può batterci’, in onda ogni sabato sera. Un’occasione unica per uscire dai ruoli quotidiani e vivere un’esperienza di squadra coinvolgente e spensierata, tra risate, sfide e tanta complicità. In questa gara inedita, tutti sono protagonisti: si scherza, si gioca e si scopre chi tra i 101…

Marco Liorni da conduttore a concorrente nel format ‘Chi può batterci’, programma che va in onda il sabato in prima serata. “In pratica sia il conduttore sia gli ospiti escono dai ruoli della vita – sottolinea Liorni – Usciamo tutti perché lì in trasmissione sei membro della squadra. Il ruolo è quello del concorrente. Le domande sono carine, coinvolgenti. Le risposte frutto del lavoro di squadra. Si scherza e si scopre chi tra i 101 del pubblico è il più bravo perché noi abbiamo il ruolo di essere degli sparring partner, facciamo da cartina tornasole per scoprire chi è il più bravo di loro. Un programma estivo, un programma grattachecca, in quanto raschiamo nelle menti qualche risposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Liorni: “Siamo divertenti sparring partner nel format Chi può batterci”

In questa notizia si parla di: sparring - partner - format - batterci

Jannik Sinner si prepara alla finale contro Alcaraz a Roma: Vagnozzi sparring partner e una strategia chiara - Jannik Sinner si prepara alla finale degli Internazionali d’Italia contro Alcaraz, con Vagnozzi come sparring partner e una strategia definita.