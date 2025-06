Lions in Piazza | domenica 15 giugno al Valdichiana Village di Foiano della Chiana prevenzione gratuita per tutti grazie ai Lions Club

Preparati a trascorrere una domenica all'insegna della salute e della solidarietà! Il 15 giugno, il Valdichiana Village di Foiano della Chiana ospiterà “Lions in Piazza”, un evento gratuito promosso dai Lions Club per offrire prestazioni mediche specialistiche a tutti i cittadini. Un’occasione imperdibile per prendersi cura del proprio benessere, sensibilizzando sull'importanza della prevenzione. Non perdere questa opportunità di contribuire alla tua salute e a quella della comunità!

Arezzo, 13 giugno 2025 – Lions in Piazza: domenica 15 giugno al Valdichiana Village di Foiano della Chiana prevenzione gratuita per tutti grazie ai Lions Club Domenica 15 giugno presso il Valdichiana Village ritorna l’iniziativa dei Lions Club “Lions in Piazza” che consiste nella effettuazione di una serie di prestazioni mediche specialistiche gratuite alla cittadinanza con un particolare scopo di educazione sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce. Coordinatore dell'evento è il Lions Gian Piero Chiavini, medico e socio del Club "Cortona Valdichiana Host" e attualmente Presidente di Zona. Quest’anno l’iniziativa sarà centrata sulle malattie metaboliche da Diabete e Colesterolo con misurazione di tali parametri, questionari per valutazione del rischio, alimentazione e stili di vita per gli adulti e per i bambini (prevenzione dell’obesità infantile), visita oculistica (per controllo alla retina e screening glaucoma, solo la mattina) e presenza dell’Associazione Italiana Lons per il Diabete (Aild), ma anche visita della pressione arteriosa, pediatrica (solo al mattino), dietologica fino alla presenza di uno psicologo e di un medico per la consulenza sulla terapia del dolore cronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lions in Piazza: domenica 15 giugno al Valdichiana Village di Foiano della Chiana prevenzione gratuita per tutti grazie ai Lions Club

