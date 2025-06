L' invenzione della musica antica Incontro con Mastro Elia

Scopri come la musica antica abbia attraversato i secoli, rivivendo in nuove interpretazioni che ne arricchiscono il fascino. La Scuola Normale ospita due imperdibili appuntamenti del Festival Toscano di Musica Antica, in collaborazione con l’Associazione Auser Musici. Il primo incontro, condotto da Elia Bertolazzi, ci guiderà in un affascinante viaggio tra Monteverdi e il Canto... Un’occasione unica per riscoprire le radici sonore della nostra cultura.

La Scuola Normale ospita due appuntamenti del Festival Toscano di Musica Antica, in collaborazione con l’Associazione Auser Musici. Il primo incontro, a cura di Elia Bertolazzi (musicologo e divulgatore), esplora come la “musica antica” sia stata reinterpretata nei secoli: da Monteverdi al Canto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - L'invenzione della musica antica. Incontro con Mastro Elia

In questa notizia si parla di: musica - antica - incontro - elia

Concerto di musica antica e corteo storico Bona Sforza - Grazie alla collaborazione con l’Istituto Salesiano di Bari, il 17 maggio 2025, alle ore 19.30, si svolgerà una suggestiva rievocazione storica del matrimonio tra la duchessa Bona Sforza e il re polacco Sigismondo il Vecchio.

Il 6 giugno si canta, si ride… ma soprattutto si mangia! Io e Elia Drums vi aspettiamo con una serata piena di musica e un menù che vi farà battere le mani! Guardate il video per sentire cosa combiniamo… E prenotate che i posti volano! Prenota al n Vai su Facebook

L'invenzione della musica antica. Incontro con Mastro Elia; Dall’11 giugno il Festival Toscano di Musica Antica; Parco Buscicchio celebra musica e cultura underground: arriva S.Elia Jam Street.

Festival Toscano di Musica Antica Riporta vocedimantova.it: Tornano a incantare il pubblico le note del Festival Toscano di Musica Antica, rassegna che porta l’emozione della musica antica all’interno di alcune ...