L’Inter pensa a Woltemade dello Stoccarda | caratteristiche e prezzo del cartellino

L'Inter si avvicina con decisione a Nick Woltemade dello Stoccarda, un giovane attaccante che sta facendo parlare di sé. Con 17 gol stagionali tra campionato e coppa, questo classe 2002 promette grandi cose. Alto quasi due metri, ma agile e rapido, potrebbe essere il colpo che completa l’attacco nerazzurro. Ma qual è il suo valore di mercato e quanto costa il cartellino? Scopriamolo insieme.

Nelle ultime ore l' Inter ha messo i propri occhi su quello che potrebbe essere il profilo giusto per completare il proprio reparto offensivo della prossima stagione insieme ad Ange-Yoan Bonny: Nick Woltemade. Attaccante classe 2002 dello Stoccarda, dove quest'anno ha realizzato ben 17 reti tra campionato e coppa tedesca. Chi è Woltemade. Punta che sfiora i due metri d'altezza, misura dalla quale però non bisogna farsi trarre in inganno. Woltemade, nonostante la sua stazza, è un giocatore agile e mobile, che fa della tecnica più che del fisico la qualità principale. Woltemade non è solo in grado di andare a reta con discreta frequenza, ma corre, lotta e ha un rinomato feeling anche con l'ultimo passaggio per mandare il compagno a rete.