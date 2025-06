L’Inter ha deciso di rimborsare in anticipo il bond da 400 milioni | via al rifinanziamento

L’Inter ha scelto di anticipare il rimborso di un bond da 400 milioni, segnando un passo deciso verso una strategia finanziaria più solida. Questa mossa, comunicata ufficialmente, evidenzia la volontà del club di rifinanziare e rafforzare le proprie finanze. Con il rimborso previsto per il 26 giugno 2025, l’Inter si prepara a un nuovo capitolo di stabilità economica e crescita. Ma cosa significa davvero questa scelta per il futuro del club?

L’Inter a deciso di rimborsare in anticipo il bond in scadenza al febbraio 2027 da 400 milioni. Il club lo ha spiegato in una nota, parlando di una cifra complessiva di 412 milioni. Nel documento si legge: «L’Emittente ha esercitato il proprio diritto di rimborso, e con il presente avviso convoca al rimborso e rimborserà in data 26 giugno 2025, tutte le Obbligazioni non precedentemente consegnate all’Agente Pagatore per l’annullamento, ad un prezzo di rimborso pari al 101,6875 per cento dell’importo principale di tali Obbligazioni, oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla Data di Rimborso esclusa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Inter ha deciso di rimborsare in anticipo il bond da 400 milioni: via al rifinanziamento

In questa notizia si parla di: milioni - inter - deciso - rimborsare

Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni - La nuova Inter sta prendendo forma con cinque colpi in arrivo e oltre 100 milioni spesi. Il croato Sucic è solo il primo tassello di un ambizioso piano di rinnovamento.

UFFICIALE - L'Inter rimborsa in anticipo (entro fine giugno) il bond da 400 milioni in scadenza nel febbraio 2027. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota ufficiale! Vai su Facebook

L'Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027; L’Inter ha deciso di rimborsare in anticipo il bond da 400 milioni: via al rifinanziamento; L'Inter rimborserà in anticipo bond da oltre 400 milioni di euro.

L'Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027 - L'Inter ha deciso di rimborsare in anticipo il bond da 400 milioni emesso nel 2022 e in scadenza al febbraio 2027: il tasso annuo del 6,75% di interessi gravava troppo sul bilancio societario. Come scrive msn.com

Ufficiale, l’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni: ora il rifinanziamento - Il club nerazzurro ha comunicato di voler rimborsare integralmente, entro fine giugno, il bond in scadenza al febbraio 2027. Riporta msn.com

UFFICIALE - L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027: la nota del club - L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel febbraio 2027. Si legge su msn.com