L’Inter domani ritrova 4 big | in Nazionale minutaggi differenti!

L'Inter si prepara a tornare in campo con entusiasmo e nuovi stimoli, mentre Chivu lavora per plasmare una squadra ancora più forte. Dopo la partenza verso Los Angeles e il primo allenamento statunitense, quattro grandi ex nazionali stanno per rientrare, arricchendo il progetto nerazzurro. Con il match contro il Monterrey alle porte, ogni dettaglio conta: ecco come l’Inter sta riscrivendo la sua estate.

Piano piano l’Inter di Chivu prende forma. I nerazzurri, partiti mercoledì verso Los Angeles, hanno già svolto il primo allenamento statunitense. Nelle prossime ore, il gruppo riabbraccerà quattro big non banali. RIENTRI – Mancano cinque giorni e l’Inter ritornerà in campo: giorno 18 alle 3 italiane la sfida contro il Monterrey. Da Malpensa, mercoledì alle 11, non è ovviamente partita tutta l’Inter al completo. Mancano ancora all’appello alcuni nazionali, che arriveranno nelle prossime ore. Quattro di questi previsti già domani. Cristian Chivu, infatti, si prepara ad accogliere Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Benjamin Pavard e Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter domani ritrova 4 big: in Nazionale minutaggi differenti!

In questa notizia si parla di: inter - ritrova - nazionale - minutaggi

