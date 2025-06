L' inflazione mensile in Argentina scende sotto il 2 per cento È la prima volta dal 2020

L'inflazione in Argentina fa un balzo indietro nel tempo, scendendo sotto il 2% a maggio, un dato mai visto dal 2020. Secondo l'Indec, i prezzi sono aumentati solo dell’1,5%, rispetto al 2,8% di aprile, segnando una svolta significativa per l’economia nazionale. Prendere appunti e analizzare queste tendenze diventa fondamentale per capire se questa ripresa sia stabile o solo un episodio isolato.

Il tasso di inflazione mensile in Argentina è sceso sotto il 2 per cento per la prima volta in cinque anni. Secondo i dati di ieri dell' agenzia di statistica nazionale Indec, a maggio i prezzi al consumo sono saliti dell' 1,5 per cento rispetto al 2,8 del mese precedente: un dato che non si vedeva da maggio 2020, quando gran parte dell’ l'economia (argentina e mondiale) era paralizzata dai lockdown causati dalla pandemia. “Prendere appunti e archiviare i risultati”, ha scritto il presidente Javier Milei su X, attraverso cui da ieri non fa che rilanciare la notizia, complimentandosi calorosamente con Luis Caputo: “Il miglior ministro dell'economia nella storia argentina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'inflazione mensile in Argentina scende sotto il 2 per cento. È la prima volta dal 2020

