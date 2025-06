L’incognita armi nucleari e la sicurezza nella regione

Mentre il conflitto a Gaza cattura l’attenzione globale, un’altra minaccia latente emerge nella regione: il programma nucleare iraniano. Con tensioni in aumento e dialoghi internazionali in corso, la questione delle armi nucleari si rivela un’incognita che potrebbe ridefinire gli equilibri di sicurezza del Medio Oriente. La partita è ancora aperta, e il futuro dipende da come le diplomazie riusciranno a gestire questa delicata sfida.

Mentre gli occhi del mondo sono puntati su Gaza, la diplomazia in queste ore si sta muovendo su un altro fronte caldo del Medio Oriente: il programma nucleare iraniano. Sabato sarà l'Oman, dopo gli incontri di Roma, a ospitare il sesto round di colloqui tra l'amministrazione Trump

