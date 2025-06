L’incidente a Firenze Travolta da un grosso ramo Grave 24enne monzese

Un evento inatteso ha sconvolto Firenze durante il concerto dei Guns N’ Roses: un grande ramo si è staccato da un tiglio secolare, travolgendo una giovane di 24 anni monzese e creando panico tra la folla. Il boato e le urla hanno riempito l’aria, mentre i soccorsi intervenivano tempestivamente. Una tragedia sfiorata che ricorda quanto la sicurezza debba essere prioritaria anche in momenti di festa.

Un boato, le urla, la corsa dei fan. Quello che tutti si aspettavano all’interno della Visarno Arena di Firenze, al cospetto dei Guns N’ Roses, è accaduto all’esterno, sul viale della Tinaia. E non per l’impazienza di assistere allo spettacolo. Bensì per una tragedia sfiorata. Ieri, intorno alle 14, un ramo secco si è staccato da un tiglio di circa 70 anni, trascinandone un altro con sé. Sotto in quel momento c’erano decine di persone in fila per entrare nell’area dell’ippodromo allestita per il Firenze Rocks, e due ragazzi, di 24 e 26 anni, sono stati colpiti. Ad avere la peggio è stata la più giovane, Elisa, una 24enne di Monza: soccorsa prontamente da un’ambulanza, già nel parco come presidio per il concerto, è stata stabilizzata su una barella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it