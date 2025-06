L’inchiesta che scuote la Toscana le reazioni nel Pd | choc per il duro colpo dietro la solidarietà alla sindaca di Prato

L’ultimo scandalo che scuote la Toscana mette in discussione la solidità del PD. La solidarietà alla sindaca di Prato si scontra con un disorientamento diffuso tra i vertici, mentre l’ombra del caso Bugetti alimenta tensioni e incertezze interne. In un clima di attesa e nervosismo, le reazioni si fanno sentire, rivelando le fragilità di un partito chiamato a riflettere sul proprio futuro. Una crisi che richiede risposte immediate e una strategia unitaria.

Firenze, 14 giugno 2025 – “ Disorientamento”. È la parola d’ordine in casa Pd dopo il ’ bubbone’ del caso Bugetti. I quadri più alti hanno serrato i ranghi del partito con una difesa d’ufficio nei confronti della sindaca di Prato. Gli schleiniani, in attesa delle decisioni del gip, hanno il telefono staccato. Ma sottovoce, e lontano dai riflettori, nell’ala riformista c’è chi ammette il “duro colpo subito”. Musica per le orecchie dei fautori della “ditta Pd”, del “sistema Toscana sconquassato nelle fondamenta”. D’altronde le roccaforti dem scorrono lungo l’asse Firenze-Prato-Empoli. Dopo le reazioni (s)composte di giornata, a sera la Regione batte un colpo: “Conosco e apprezzo Ilaria Bugetti per la sua dedizione alla città di Prato e la sua passione nell’impegno politico - la sponda del governatore Giani -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’inchiesta che scuote la Toscana, le reazioni nel Pd: choc per il duro colpo dietro la solidarietà alla sindaca di Prato

In questa notizia si parla di: toscana - duro - colpo - sindaca

Assalto in Toscana, il commando dei sardi: 12 uomini e nessun capo Vai su Facebook

L’inchiesta che scuote la Toscana, le reazioni nel Pd: choc per il duro colpo dietro la solidarietà alla sindaca di Prato; Tagliato il Consolato americano a Firenze, chiusura in vista; Affitti brevi, nei B&b torna il check-in da remoto: Tar annulla circolare Viminale su riconoscimento de visu.

Minacce e boicottaggi: la dura vita in Toscana della sindaca leghista - Mai nessuna donna prima di lei (solo un sindaco del Carroccio nel 1999 a Bagni di Lucca), come nel 2011, quando venne eletta ... Si legge su ilgiornale.it

Colpo alla 'ndrangheta, arresti anche in Toscana - Firenze, 27 aprile 2024 – É in corso un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del capoluogo ... Secondo lanazione.it

La Dia sferra un altro colpo all’economia criminale in Toscana - La Direzione investigativa antimafia di Firenze, agli ordini del primo dirigente di Ps Franco Nicola, ha sequestrato un patrimonio di cinque ... Scrive ilsole24ore.com