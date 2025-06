L’impronta sulla gamba di Chiara Poggi è compatibile con una stampella fu calpestata in segno di disprezzo | l’ipotesi del settimanale Giallo

A quasi diciotto anni dal tragico delitto di Chiara Poggi, il caso torna sotto i riflettori con nuovi dettagli sconvolgenti. Il medico legale Pasquale Mario Bacco svela un’ipotesi intrigante, analizzando un’impronta sulla gamba della vittima, simbolo di un gesto di disprezzo o di altri misteri ancora da chiarire. La vicenda, ricca di colpi di scena, continua a catturare l’attenzione, lasciando aperte domande che solo il tempo potrà rispondere.

A quasi diciotto anni dal delitto che sconvolse l’Italia, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, continua a riservare nuovi dettagli e colpi di scena. L’ultimo arriva dal medico legale Pasquale Mario Bacco che, in un’intervista al settimanale Giallo, analizza un’impronta lasciata sulla gamba della vittima. G iallo mostra per la prima volta la foto della coscia sinistra di Chiara, su cui si nota una traccia dalla forma geometrica, formata da tre pallini. Un segno che, secondo il professor Bacco, apre a uno scenario inedito: “Dovremmo immaginare un tacco con tre elementi protuberanti, piuttosto strano”, spiega al magazine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’impronta sulla gamba di Chiara Poggi è compatibile con una stampella, fu calpestata in segno di disprezzo”: l’ipotesi del settimanale Giallo

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - impronta - gamba

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Garlasco, "Nella villetta almeno 3 persone". Su gamba Chiara Poggi l'impronta di una stampella? Vai su X

È scoppiato il caso dell’impronta con tre pallini sulla gamba di Chiara Poggi: secondo il medico legale, compatibile con una stampella, non un tacco. Ecco cosa cambia nell’indagine #ChiaraPoggi #Garlasco #omicidio Vai su Facebook

Garlasco, «l'impronta sulla gamba di Chiara Poggi è compatibile con una stampella». Il medico legale: «Calpest; Garlasco, Nella villetta almeno 3 persone. Su gamba Chiara Poggi l'impronta di una stampella?; Garlasco, consegnati ai periti i reperti per l'incidente probatorio. Su «Giallo» l'analisi dell'impronta sulla gamba di Chiara Poggi.

Garlasco, "Nella villetta almeno 3 persone". Su gamba Chiara Poggi l'impronta di una stampella? Segnala msn.com: Colpita al volto ed alla testa e trascinata sul pavimento: un possibile quadro molto diverso dagli atti del processo ...