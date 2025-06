L’imprenditore Streparava guida Confindustria Brescia

Con entusiasmo e determinazione, Paolo Streparava prende le redini di Confindustria Brescia, guidando con tre pilastri fondamentali: apertura, cambiamento e crescita. Amministratore delegato del Gruppo Streparava e con 29 anni di impegno in associazione, il suo mandato segna una svolta importante per il tessuto industriale locale. Tra sfide e opportunitĂ , la sua leadership promette di rafforzare il ruolo strategico di Brescia nel panorama economico nazionale e internazionale.

Apertura, cambiamento, crescita. Questi i tre pilastri del mandato di Paolo Streparava, nuovo presidente di Confindustria Brescia. Amministratore delegato del Gruppo Streparava, 54 anni (29 in associazione), Streparava succede a Franco Gussalli Beretta, che ha aperto l’assemblea generale. Sul palco, anche Benedetto Vigna, Chief Executive Officer di Ferrari e Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Tra le difficoltĂ maggiori dell’ industria bresciana (e non solo), l’adeguamento alle nuove disposizioni ambientali introdotte dal Green Deal europeo, "una delle strategie piĂą ambiziose, ma al contempo complesse e fallimentari, della Commissione Europea". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’imprenditore Streparava guida Confindustria Brescia

Brescia, il neopresidente di Confindustria Paolo Streparava: “Stufi di pagare di più l’energia, il Governo dia le risposte che attendiamo” - Brescia si anima di entusiasmo e speranza con la nomina di Paolo Streparava a nuovo presidente di Confindustria Brescia per il quadriennio 2025-2029.

