L’immobiliare frena | Fed prudente nonostante inflazione sotto le attese

Nonostante l'inflazione sotto le attese, l'immobiliare italiano si mostra cauto, frenando i rally di questa settimana negativa. I timori crescono tra gli investitori a causa delle nuove minacce di dazi americani, che rischiano di destabilizzare il mercato. La cautela predomina, egli investitori attendono segnali più chiari prima di tornare ad investire con fiducia, lasciando spazio a incertezze che potrebbero proseguire nel breve termine.

Si chiude una settimana negativa per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e in Europa, con le nuove minacce sui dazi da parte del presidente americano Donald Trump  che sono tornate a spaventare gli investitori. Il Tycoon ha parlato di invio di lettere ai partner commerciali che ancora non hanno raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sulle tariffe commerciali, smorzando così l’entusiasmo per l’intesa appena raggiunta tra Stati Uniti e Cina. Il focus degli investitori resta comunque concentrato sulle banche centrali che muovono i tassi con effetti sul settore immobiliare, in particolare sulla Federal Reserve, dopo il dato sull’ inflazione americana, risultata sotto le attese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it