Limena Giorgia Meloni in un libro a scuola? La maestra sbrocca

Un episodio che infiamma il dibattito sulla rappresentanza femminile e l'educazione civica nelle scuole italiane. La recente inclusione di Giorgia Meloni in un libro scolastico ha scatenato reazioni contrastanti, rivelando quanto l'educazione possa essere un terreno di confronto acceso e spesso controverso. Ma qual è il vero valore di questa scelta? La risposta apre un dibattito più ampio sul ruolo dei modelli femminili nell'insegnamento.

Sarà ricordata, già oggi, come la prima premier donna nella storia della Repubblica italiana. Eppure non si può parlare di Giorgia Meloni nei libri di scuola. A raccontare quanto accaduto in una scuola elementare di Limena, in provincia di Padova, è il Secolo d'Italia. Il presidente del Consiglio è stato inserito in Ragazze con i numeri, un volumetto dedicato alle donne illustri nella storia e portato alla scuola primaria Manzoni dall'assessore all'Istruzione del Comune, Eleonora Paccagnella, di Fratelli d'Italia. Una volta consegnato agli alunni, è stata la stessa Paccagnella a escludere qualsiasi intento propagandistico: la presenza della Meloni tra altre protagoniste femminili, dall'artista messicana Frida Khalo alla pedagoga Maria Montessori fino alla stessa politica, con Nilde Iotti, esponente del Partito Comunista e prima presidente della Camera donna della storia, è dovuta proprio al suo essere stata la prima donna approdata a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Limena, Giorgia Meloni in un libro a scuola? La maestra sbrocca

