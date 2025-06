L' Idf smentisce l' Iran ' nessun caccia è stato abbattuto'

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, ma l’IDF smentisce categoricamente le accuse iraniane di aver abbattuto caccia israeliani. Il portavoce dell’esercito israeliano ha respinto le affermazioni come infondate, sottolineando che i media iraniani stanno diffondendo notizie false. In un clima di crescente scontro, resta da capire quale sarà il passo successivo in questa delicata escalation militare.

Il portavoce dell'esercito israeliano ha definito infondate le affermazioni dell'Iran secondo cui avrebbe abbattuto dei caccia israeliani: "I media iraniani stanno falsificando le informazioni", ha detto. L'Iran poco prima aveva affermato di aver abbattuto due aerei militari israeliani e di aver catturato la donna pilota di uno dei jet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Idf smentisce l'Iran, 'nessun caccia è stato abbattuto'

