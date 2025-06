L’Idf continua a colpire l’Iran | Diverse esplosioni a Teheran La Guida suprema Khamenei | Israele non uscirà indenne da questo crimine

Le recenti esplosioni a Teheran e le minacce della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, segnano un’escalation di tensione nella regione. L’Iran promette risposte decise contro Israele, che si prepara a un possibile confronto. In un momento cruciale, la politica internazionale si trova al centro di una drammatica sfida tra potenze e interessi, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi. La comunità globale deve restare vigile e prepararsi a ogni eventualità.

Israele «non uscirà indenne» dagli attacchi contro l’Iran di queste ore. Lo ha dichiarato la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, in un messaggio televisivo alla nazione, alcuni passaggi del quale sono stati anticipati dalle agenzie stampa iraniane. «Le forze armate agiranno la forza e renderanno infelice il regime sionista», ha detto Khamenei, «il regime sionista non uscirà indenne da questo crimine. La nazione iraniana può essere certa che questa questione non sarà trascurata». In serata le forze armate israeliane (Idf) hanno ripreso i raid aerei sull’Iran, colpendo il sito nucleare fortificato di Fordow, a sud di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

