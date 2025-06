Libia e decreto Piantedosi sotto accusa il rapporto choc di Medici senza frontiere | Manovre mortali nel Mediterraneo centrale

In un contesto segnato da drammatiche testimonianze e accuse che scuotono l’opinione pubblica, Medici senza Frontiere denuncia le manovre mortali nel Mediterraneo centrale. La testimonianza di una donna siriana, catturata e tenuta a bordo per oltre due giorni dalle autorità libiche, mette in luce un quadro inquietante di ostruzionismo e violenza. Un rapporto che solleva interrogativi sul ruolo del decreto Piantedosi e sulle politiche di gestione dei flussi migratori.

“Abbiamo trascorso cinque ore di navigazione in mare, finché non siamo stati catturati da un’imbarcazione libica. Ci hanno tenuti a bordo per circa 53 ore”. È il racconto di una donna siriana contenuta nel rapporto Manovre mortali: ostruzionismo e violenza nel Mediterraneo centrale. Il dossier è stato pubblicato in queste ore da Medici senza frontiere, l’organizzazione internazionale responsabile della nave di ricerca e soccorso Geo Barents. (MSF FOTO) – Notizie.com Il rapporto punta il dito contro leggi e politiche italiane descritte come restrittive. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Libia e decreto Piantedosi sotto accusa, il rapporto choc di Medici senza frontiere: “Manovre mortali nel Mediterraneo centrale”

